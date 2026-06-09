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Londra: scambi negativi per Sage

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi negativi per Sage
Pressione su lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che tratta con una perdita dell'1,81%.
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