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Londra: scambi negativi per Melrose Industries

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi negativi per Melrose Industries
Composto ribasso per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, in flessione del 2,46% sui valori precedenti.
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