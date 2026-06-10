Milano 15:45
50.386 +0,24%
Nasdaq 15:45
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Dow Jones 15:45
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Londra 15:45
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Francoforte 15:45
24.357 -0,31%

Londra: scambi negativi per Mondi

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi negativi per Mondi
Ribasso composto e controllato per il fornitore di carta e imballaggi, che presenta una flessione del 2,69% sui valori precedenti.
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