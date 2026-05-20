New York: exploit di Lam Research

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori , che scambia in rialzo del 6,88%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 298 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 281,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 271,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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