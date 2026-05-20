New York: luce verde per Intel
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il principale produttore di chip, che tratta in rialzo del 5,78%.
Lo scenario su base settimanale di Intel rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 119,5 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 115,6. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 113,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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