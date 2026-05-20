New York: perdite consistenti per Dow
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda che produce plastiche elaborate e di base, che tratta in perdita del 3,84% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Dow rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Dow suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 35,68 USD con tetto rappresentato dall'area 37,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 35,07.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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