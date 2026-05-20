New York: perdite consistenti per Dow

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda che produce plastiche elaborate e di base , che tratta in perdita del 3,84% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Dow rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Dow suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 35,68 USD con tetto rappresentato dall'area 37,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 35,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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