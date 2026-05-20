Milano 17:35
49.182 +1,71%
Nasdaq 19:02
29.181 +1,26%
Dow Jones 19:02
49.872 +1,03%
Londra 17:35
10.432 +0,99%
Francoforte 17:35
24.737 +1,38%

New York: violenta contrazione per Dow

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per Dow
In forte ribasso l'azienda che produce plastiche elaborate e di base, che mostra un -3,84%.
Condividi
```