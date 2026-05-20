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New York: positiva la giornata per Sherwin Williams

Migliori e peggiori, In breve
New York: positiva la giornata per Sherwin Williams
Avanza il produttore di vernici e rivestimenti, che guadagna bene, con una variazione del 2,59%.
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