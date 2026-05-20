New York: si concentrano le vendite su Valero Energy

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di etanolo , che tratta con una perdita del 3,47%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Valero Energy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Valero Energy rispetto all'indice.





Tecnicamente, Valero Energy è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 260,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 249,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 271,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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