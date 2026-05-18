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New York: balza in avanti Valero Energy
Migliori e peggiori
,
In breve
18 maggio 2026 - 20.00
Apprezzabile rialzo per il
produttore di etanolo
, in guadagno del 2,04% sui valori precedenti.
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