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Vola a New York NextEra Energy

Migliori e peggiori, In breve
Vola a New York NextEra Energy
Brillante rialzo per il distributore di energia elettrica, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,59%.
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