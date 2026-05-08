Londra: si concentrano le vendite su Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Retrocede la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , con un ribasso dell'1,90%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Metlen Energy & Metals evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Metlen Energy & Metals rispetto all'indice.





Le implicazioni di breve periodo di Metlen Energy & Metals sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 37,63 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 36,69. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 38,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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