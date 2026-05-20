Putin-Xi: "Relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto livelli senza precedenti"

(Teleborsa) - "Le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto livelli senza precedenti, rappresentando un esempio di partenariato": lo ha affermato Putin durante i colloqui con il leader cinese Xi Jinping, citati dalla Tass. "Le nostre relazioni oggi sono a livelli senza precedenti e costituiscono un esempio di partenariato e cooperazione strategica realmente globali", ha osservato il leader russo.



Da parte sua, Xi ha elogiato il "rapporto indissolubile" tra Cina e Russia. "Siamo stati in grado di approfondire continuamente la nostra fiducia politica reciproca e il coordinamento strategico con una resilienza che rimane incrollabile nonostante le prove e le tribolazioni", ha detto Xi a Putin, secondo l'agenzia di stampa Xinhua.



Putin ha invitato l'omologo cinese a recarsi in Russia il prossimo anno. "Naturalmente, caro amico, la invitiamo a recarsi in visita nella Federazione Russa", ha affermato il leader russo.



Infine, Xi come riporta il South China Morning Post ha voluto sottolineare come "Il mondo sia ben lontano dall'essere pacifico, con l'unilateralismo e l'egemonia che rappresentano gravi minacce, portando l'ordine internazionale pericolosamente vicino a un ritorno alla lotta per il potere e al dominio in stile 'legge della giungla" , motivo in più per il quale Cina e Russia "dovrebbero rafforzare il loro coordinamento internazionale".

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