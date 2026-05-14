Trump a Xi: "Avremo un futuro fantastico insieme"

Xi e Trump concordano: "Iran non deve avere armi nucleari"

(Teleborsa) - Si rafforza l'asse Washington- Pechino. Trump ha definito i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping "estremamente positivi e costruttivi", annunciando di aver invitato il leader cinese alla Casa Bianca a settembre. Xi Jinping ha affermato che il progresso cinese è compatibile con il Make America Great Again promosso dal presidente Trump.



Non solo, nel brindisi di apertura rivolto al presidente degli Stati Uniti durante il banchetto di Stato, il leader cinese ha descritto le relazioni tra Stati Uniti e Cina come le più importanti al mondo, avvertendo entrambe le parti di non "rovinarle mai". "Oggi, il presidente Trump e io abbiamo avuto uno scambio approfondito sulle relazioni tra Cina e Stati Uniti e sulle dinamiche internazionali e regionali", ha affermato. "Entrambi crediamo che il rapporto tra Cina e Stati Uniti sia la relazione bilaterale più importante al mondo. Dobbiamo farlo funzionare e non rovinarlo mai", ha concluso.





Cina e Usa "hanno convenuto che l'Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari". Lo afferma la Casa Bianca che definisce "buono" l'incontro tra il presidente Usa e il leader cinese aggiungendo che Trump e Xi concordano sul fatto che lo Stretto di Hormuz "deve rimanere aperto".



Trump ha definito i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping "estremamente positivi e costruttivi", annunciando di aver invitato il leader cinese alla Casa Bianca a settembre. Xi Jinping ha affermato che il progresso cinese è compatibile con il Make America Great Again promosso dal presidente Trump. Nel brindisi di apertura rivolto al presidente degli Stati Uniti durante il banchetto di Stato, il leader cinese Xi Jinping ha descritto le relazioni tra Stati Uniti e Cina come le più importanti al mondo, avvertendo entrambe le parti di non "rovinarle mai", riporta la Cnn.



"Oggi, il presidente Trump e io abbiamo avuto uno scambio approfondito sulle relazioni tra Cina e Stati Uniti e sulle dinamiche internazionali e regionali", ha affermato. "Entrambi crediamo che il rapporto tra Cina e Stati Uniti sia la relazione bilaterale più importante al mondo. Dobbiamo farlo funzionare e non rovinarlo mai", ha concluso.



Xi Jinping ha avvertito Trump che Stati Uniti e Cina potrebbero "entrare in conflitto" se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato. Nel corso dei colloqui in corso Xi Jinping ha sottolineato che "la questione di Taiwan è il tema più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti" e che "se gestita correttamente, le relazioni tra i due Paesi possono mantenere una stabilità generale", ma "se non gestita correttamente, i due Paesi potrebbero scontrarsi, spingendo l'intero rapporto sino-americano in una situazione molto pericolosa".

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