Nvidia sale nel premarket dopo che Usa autorizzano la vendita del chip H200 in Cina

Tra le aziende autorizzate ci sono Alibaba, Tencent e ByteDance

(Teleborsa) - Sale nel pre-market di Wall Street Nvidia , dopo che - secondo quanto riferito da Reuters - gli Stati Uniti hanno autorizzato circa 10 aziende cinesi ad acquistare il secondo chip per l'intelligenza artificiale più potente di Nvidia, l'H200, ma finora non è stata effettuata alcuna consegna.



Tra le aziende che hanno ottenuto l'autorizzazione dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ci sarebbero Alibaba, Tencent, ByteDance, JD.com, Lenovo e Foxconn. Secondo quanto riferito da alcune fonti, gli acquirenti sono autorizzati ad acquistare direttamente da Nvidia o tramite intermediari e ogni cliente approvato può acquistare fino a 75.000 chip in base ai termini della licenza statunitense.



Lenovo ha confermato in una dichiarazione a Reuters che l'azienda "è una delle diverse società autorizzate a vendere H200 in Cina nell'ambito della licenza di esportazione di Nvidia".



Il CEO di Nvidia Jensen Huang, che inizialmente non era incluso nella delegazione della Casa Bianca a Pechino, ha partecipato al viaggio dopo aver ricevuto un invito dal presidente Trump, ha affermato una fonte. Trump lo ha incontrato in Alaska mentre era in viaggio per un vertice con il presidente cinese Xi Jinping, alimentando le speranze che il viaggio possa finalmente sbloccare gli sforzi, finora bloccati, per la vendita dei chip H200 in Cina.



Huang ha dichiarato all'emittente statale CCTV di sperare che Trump e Xi possano consolidare il loro buon rapporto durante i colloqui a Pechino per migliorare le relazioni bilaterali.



Prima che le restrizioni statunitensi sulle esportazioni si inasprissero, Nvidia deteneva circa il 95% del mercato cinese dei chip avanzati. La Cina rappresentava un tempo il 13% del suo fatturato e Huang aveva precedentemente stimato che il solo mercato cinese dell'intelligenza artificiale avrebbe raggiunto i 50 miliardi di dollari quest'anno.







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