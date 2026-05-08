Trump: tre giorni di tregua tra Russia e Ucraina. In Medio Oriente Usa bloccano due petroliere iraniane

Intanto nuovo attacco di Teheran agli Emirati Arabi Uniti.

(Teleborsa) - Donald Trump ha annunciato su Truth un cessate il fuoco di tre giorni in Ucraina, dal 9 all'11 maggio, in coincidenza con le celebrazioni russe per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, con scambio di 1.000 prigionieri per parte. "Sono lieto di annunciare che vi sarà un cessate il fuoco di tre giorni nella guerra tra Russia e Ucraina", ha scritto il presidente americano, precisando di aver chiesto personalmente sia a Vladimir Putin sia a Volodymyr Zelensky di attuarlo. "Si spera che questo segni l'inizio della fine di una guerra lunghissima, letale e aspramente combattuta. Proseguono i colloqui volti a porre fine a questo conflitto, il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale e, giorno dopo giorno, ci stiamo avvicinando sempre più a tale obiettivo", ha concluso Trump.



Sul fronte mediorientale nuove tensioni. Le forze americane hanno disabilitato due petroliere iraniane che tentavano di violare il blocco navale USA dei porti iraniani, dopo aver già nella notte respinto attacchi contro tre navi della Marina e colpito strutture militari iraniane nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno segnalato un nuovo attacco iraniano con due missili balistici e tre droni, con tre feriti. Non è chiaro se tutti i vettori siano stati intercettati con successo.



Il cessate il fuoco USA-Iran in vigore da un mese appare sempre più fragile, sebbene Washington insista sulla sua validità formale. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato di attendersi in giornata "un'offerta seria" da Teheran nell'ambito dei negoziati per un accordo che prevede la riapertura dello Stretto, il rollback del programma nucleare iraniano e la revoca delle sanzioni USA.

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