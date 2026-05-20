Thales, partnership strategica con Google Cloud per nuovo Cloud sovrano in Germania

(Teleborsa) - Thales ha annunciato una partnership strategica con Google Cloud per il lancio di una nuova soluzione di cloud sovrano in Germania, affiancando l'offerta PREMI3NS di S3NS già operativa in Francia e dando vita alla prima infrastruttura cloud sovrana paneuropea con funzionalità di disaster recovery transfrontaliero.



Il cuore dell'accordo è la creazione di una nuova entità tedesca interamente di proprietà e sotto il controllo di Thales, legalmente e operativamente indipendente da Google Cloud, gestita da professionisti locali. "Nessuna terza parte, comprese le entità non europee, potrà accedere ai dati memorizzati o elaborati al suo interno". La soluzione è progettata per soddisfare i requisiti del nuovo framework C3A tedesco, oltre alla certificazione C5, ed è attualmente disponibile in versione Preview con General Availability prevista entro fine 2026.



Christoph Ruffner, CEO e Country Director di Thales in Germania, ha dichiarato: "Offriamo una soluzione che garantisce la protezione dei carichi di lavoro sensibili da qualsiasi giurisdizione extraterritoriale, soddisfacendo al contempo i requisiti unici di sicurezza e conformità dei nostri clienti".



Marianne Janik, VP EMEA North di Google Cloud, ha aggiunto: "Combinando la potenza e la scalabilità di Google Cloud con la profonda esperienza di Thales nella cybersecurity e nel controllo operativo locale, consentiamo alle organizzazioni tedesche di innovare con fiducia, rispettando le specifiche tutele legali e operative richieste dal panorama normativo locale".



La presidente di S3NS Hélène Bringer ha sottolineato la portata dell'innovazione: "È la prima volta che un modello di cloud sovrano si rivolge contemporaneamente a diverse certificazioni locali, semplificando l'onere della conformità per i clienti multinazionali. Offrendo questa capacità cloud sovrana multiregione, consentiremo alle organizzazioni europee di beneficiare di una maggiore resilienza, senza mai scendere a compromessi sulla sovranità".



(Foto: © LCVA | Dreamstime.com)

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