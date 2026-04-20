WIIT, azioni proprie al 12,51% del capitale sociale

(Teleborsa) - WIIT , nell'ambito, del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato dal 13 al 17 aprile 2026, complessivamente 1.800 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 27,4000 euro per azione, per un controvalore pari a 49.320,00 euro.



Dall'inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 1.566.068 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 34.906.504,07 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 3.505.558 azioni proprie, pari a circa il 12,51% del capitale sociale.



Intanto, a Milano, migliora l'andamento del fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico , che si attesta a 30,75 euro, con un aumento dell'1,15%.





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