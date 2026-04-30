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Alphabet in rally festeggia trimestre record

Finanza
Alphabet in rally festeggia trimestre record
(Teleborsa) - Effervescente Alphabet che scambia con una performance decisamente positiva del 6,93%.

La holding di Google ha registrato un trimestre record per la divisione "cloud". Ricavi a 109,9 miliardi (+22%), utile netto a 62,6 miliardi (+81%, complice un guadagno da rivalutazioni per 37,7 miliardi), EPS a 5,11 dollari. Google Cloud ha segnato una crescita record del 63% a 20 miliardi, con il backlog quasi raddoppiato a 460 miliardi. Annunciato aumento del dividendo trimestrale a 0,22 dollari (+5%).

Il confronto del titolo con l'S&P 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della Holding statunitense a cui fa capo Google rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

La tendenza di breve di Alphabet è in rafforzamento con area di resistenza vista a 376,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 364,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 388,7.
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