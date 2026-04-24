SAP, crescita a doppia cifra utile e ricavi nel 1° trimestre

(Teleborsa) - La big tedesca del software SAP ha chiuso dell'anno con risultati in crescita a doppia cifra. L'utile netto è cresciuto dell'8% a 1,95 miliardi di euro, mentre l'EPS si è attestato a 1,66 euro (+9%).



I ricavi totali risultano in crescita del 6% a oltre 9,5 miliardi di euro (+12% a tassi di cambio costanti). I ricavi cloud sono in crescita del 19% (+27% a tassi di cambio costanti) ed i ricavi della suite ERP cloud del 23% (+30% a tassi di cambio costanti). L'utile operativo IFRS è in aumento del 17% oltre 2,7 miliardi (utile operativo non IFRS in crescita del 17% e del 24% a tassi di cambio costanti).



Portafoglio ordini cloud pari a 21,9 miliardi di euro, in crescita del 20% (+25% a tassi di cambio costanti).

















(Foto: SAP)

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