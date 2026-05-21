Crolla a New York Atlassian

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società di software australiana , che esibisce una perdita secca del 4,37% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Atlassian rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Atlassian mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 84,18 USD. Rischio di discesa fino a 80,88 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 87,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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