Madrid: risultato positivo per Acciona Energia

(Teleborsa) - Avanza il produttore di energia rinnovabile spagnolo , che guadagna bene, con una variazione dell'1,99%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Acciona Energia rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Acciona Energia è in rafforzamento con area di resistenza vista a 22,83 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,07. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 23,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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