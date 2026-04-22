Madrid: risultato positivo per Acciona Energia
(Teleborsa) - Avanza il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che guadagna bene, con una variazione dell'1,99%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Acciona Energia rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Acciona Energia è in rafforzamento con area di resistenza vista a 22,83 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,07. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 23,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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