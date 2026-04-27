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Madrid: nuovo spunto rialzista per Acciona Energia

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: nuovo spunto rialzista per Acciona Energia
Apprezzabile rialzo per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, in guadagno del 3,27% sui valori precedenti.
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