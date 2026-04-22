Milano 14:36
47.907 +0,01%
Nasdaq 21-apr
26.479 0,00%
Dow Jones 21-apr
49.149 -0,59%
Londra 14:36
10.488 -0,09%
Francoforte 14:36
24.237 -0,14%

Madrid: balza in avanti Acciona Energia

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: balza in avanti Acciona Energia
Scambia in profit il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che lievita dell'1,99%.
Condividi
```