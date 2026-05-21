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Piazza Affari: movimento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: movimento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Il Comparto bancario a Piazza Affari perde lo 0,98%, continuando la seduta a 33.832,7 punti.
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