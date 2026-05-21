Regione Lombardia: via libera accordo di collaborazione con Fondazione SNAM

per inserimento lavorativo persone vulnerabili

(Teleborsa) - Promuovere l’inclusione sociale e favorire l’accesso al lavoro per persone in condizioni di fragilità, con un’attenzione particolare ai giovani che hanno affrontato percorsi di dipendenza: è questo l’obiettivo dell’accordo di collaborazione siglato tra Regione Lombardia e Fondazione Snam.



L’intesa, che si inserisce all’interno del progetto Verde Inclusivo promosso da Fondazione Snam e diffuso su tutto il territorio nazionale, prevede l’avvio di iniziative innovative, inizialmente nella Città metropolitana di Milano, con possibilità di estensione ad altri territori regionali, finalizzate a creare percorsi di formazione professionalizzante e inserimento lavorativo, in particolare nel settore della manutenzione del verde. Il progetto si basa su una forte sinergia tra istituzioni pubbliche, imprese e realtà del Terzo Settore, con il supporto di un’ampia rete di partner qualificati, tra cui comunità di recupero come Fondazione Exodus, Dianova ed enti promotori di tirocini formativi come Consorzio Mestieri Lombardia.





Fondazione Snam avrà un ruolo attivo nello sviluppo operativo delle iniziative, favorendo il coinvolgimento della propria filiera e garantendo un accompagnamento multidisciplinare ai beneficiari, mentre Regione Lombardia supporterà e integrerà gli interventi all’interno delle proprie politiche sociali e del lavoro.





“Questo accordo rappresenta un passo concreto verso un modello di inclusione che mette al centro la persona e il suo percorso di crescita,” ha dichiarato l’Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini. “Crediamo che il lavoro sia uno degli strumenti più potenti per restituire autonomia, dignità e prospettiva a chi ha vissuto situazioni di fragilità. Con questa iniziativa vogliamo costruire opportunità reali, coinvolgendo il mondo delle imprese e creando valore per l’intera comunità. Regione Lombardia – conclude Lucchini – è quotidianamente impegnata a rafforzare la sua alleanza con il Terzo Settore per costruire un’infrastruttura sociale volta a ridurre le disuguaglianze e favorire una maggior coesione sociale”.







“La firma del Protocollo con Regione Lombardia segna un passo importante nel consolidamento di un modello di collaborazione volto a promuovere l’inclusione sociale delle persone più fragili attraverso l’accesso al lavoro, che è il primo passo per ritrovare dignità, speranza e fiducia nel futuro”, ha dichiarato il Presidente di Fondazione Snam Alessandro Zehentner. ”Il valore dell’iniziativa risiede nella capacità di mettere insieme istituzioni, enti, imprese e realtà del Terzo Settore, creando un ecosistema che sostiene i beneficiari in tutte le fasi del percorso, dalla formazione professionalizzante all’inserimento lavorativo. Con questa consapevolezza, oggi insieme alla Regione Lombardia e prossimamente con un numero crescente di altre Regioni, intendiamo costruire iniziative capaci di generare valore condiviso a favore di persone e intere comunità” ha concluso Zehentner.







L’accordo avrà durata fino al 31 dicembre 2027 e prevede momenti periodici di monitoraggio per accompagnare lo sviluppo delle iniziative e promuovere la diffusione delle buone pratiche sul territorio.

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