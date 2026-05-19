Rina Prime e Renovit: accordo strategico per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare

(Teleborsa) - RINA Prime, la società del Gruppo RINA specializzata in servizi per il settore immobiliare, e Renovit, primario operatore nel mercato dell’efficienza energetica nato da un’iniziativa di Snam e CDP Equity, annunciano l’avvio di una collaborazione strategica finalizzata allo sviluppo di progetti di riqualificazione energetica nel settore immobiliare, con l’obiettivo di supportare investitori, gestori di patrimoni immobiliari strumentali, developer, operatori del real estate e corporate nel percorso verso modelli più sostenibili, efficienti e allineati alle evoluzioni normative europee.



L’accordo si inserisce in un contesto di profonda trasformazione del real estate, guidata da fattori quali la direttiva EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) - normativa che disciplina la prestazione energetica degli edifici -, la crescente attenzione ai criteri ESG e la necessità di ridurre consumi ed emissioni del patrimonio edilizio.



"Questa collaborazione nasce dalla consapevolezza che la riqualificazione energetica e la riduzione dell’impatto ambientale degli edifici rappresenta oggi una priorità per il settore immobiliare. L’integrazione tra competenze tecniche e capacità realizzative consente di affrontare in modo concreto le sfide poste dalla transizione energetica, trasformandole in opportunità di creazione di valore per gli investitori. Il mercato immobiliare sta infatti evolvendo rapidamente verso logiche sempre più orientate alla qualità del dato, alla sostenibilità e alla trasparenza. In questo contesto, progetti come quello avviato a Roma dimostrano come sia possibile coniugare efficienza energetica e valorizzazione degli asset, rispondendo alle aspettative degli investitori istituzionali", ha dichiarato Ugo Giordano, CEO di RINA Prime.



"Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione con RINA Prime, che conferma il posizionamento di Renovit come partner di riferimento per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare. Attraverso un modello che prevede investimenti diretti, Renovit si propone di accompagnare il mercato real estate lungo un percorso di trasformazione orientato all’efficienza, alla decarbonizzazione e alla creazione di valore nel lungo periodo. Mettiamo a disposizione del settore la nostra esperienza nell’implementazione di soluzioni innovative, capaci di rispondere in modo efficace alle crescenti esigenze normative e alle nuove aspettative del mercato. Come società certificata B Corp, siamo inoltre orgogliosi di contribuire attivamente alla riduzione dell’impronta ambientale e alla responsabilità sociale, generando un impatto positivo sui territori e sulle comunità in cui operiamo", ha aggiunto Cristian Acquistapace, CEO di Renovit.



La collaborazione ha già portato all’avvio di un primo progetto di riqualificazione energetica su un asset direzionale a Roma, di circa 21.000 mq, parte del portafoglio di un primario investitore istituzionale.

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