Fiere: incontro Urso-Bozzetti (Fondazione Fiera Milano) su priorità e prospettive settore

(Teleborsa) - Confronto al Mimit tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il Presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, sulle priorità e sulle prospettive del comparto fieristico italiano. Presente all’incontro anche il sen. Matteo Gelmetti, recentemente nominato dal Mimit Consigliere esperto per il sistema fieristico.



Nel corso dell’incontro -spiega la nota - sono stati approfonditi i temi legati al rafforzamento del ruolo delle fiere italiane quale leva per la promozione del Made in Italy, il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e l’attrattività del Paese sui mercati globali.



Urso e Bozzetti hanno quindi fatto il punto sull’attuazione dell’accordo siglato lo scorso settembre tra Mimit, Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano, nonché del successivo protocollo d’intesa tra Aefi e IT-EX, finalizzato a rafforzare la collaborazione a supporto delle imprese e delle filiere produttive. Un percorso che ha già consentito l’attivazione di 16 “Case del Made in Italy” del Mimit nei principali eventi fieristici nazionali.

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