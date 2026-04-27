Fondazione Cariverona, avanzo 2025 a 36,8 milioni di euro. Patrimonio balza a 2,96 miliardi

(Teleborsa) - Fondazione Cariverona, primaria fondazione bancaria italiana, ha chiuso il 2025 con una crescita dell'attivo finanziario a prezzi di mercato, pari a 2,96 miliardi di euro (+23% rispetto al 2024), e del patrimonio netto a valore corrente, che raggiunge 2,64 miliardi (+29%). Sul piano economico, i ricavi dell'attività ordinaria si stabilizzano sopra i 60 milioni di euro, con i ricavi netti che si attestano a 54,3 milioni di euro e l'avanzo di esercizio che raggiunge i 36,8 milioni (vs 47 milioni dell'anno prima).



Nel 2025 la Fondazione ha deliberato 257 progetti, con un incremento del 41% nel numero delle iniziative sostenute rispetto al 2024, per un totale di 30,1 milioni di euro (+13%). Un impegno rivolto a sostenere la capacità delle comunità di affrontare il cambiamento, rafforzare le opportunità per le nuove generazioni e accompagnare percorsi di sviluppo più inclusivi e sostenibili nelle province di Verona, Vicenza, Belluno, Mantova e Ancona.



"Il bilancio 2025 ci consegna molto più di una serie di risultati economici positivi: ci affida una responsabilità - sottolinea Bruno Giordano, presidente di Fondazione Cariverona - Oggi i territori chiedono punti di riferimento credibili, capaci di tenere insieme stabilità e cambiamento, radicamento e visione. La Fondazione vuole essere questo: un presidio che accompagna le comunità dentro le trasformazioni del nostro tempo, aiutandole a generare futuro".



"Il 2025 conferma la capacità della Fondazione di tenere insieme gestione patrimoniale, sostenibilità economica e operatività istituzionale - evidenzia Filippo Manfredi, direttore generale della Fondazione - L'attivo finanziario ha raggiunto quasi 3 miliardi di euro e il patrimonio ha continuato a rafforzarsi grazie a una strategia di progressiva diversificazione".

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