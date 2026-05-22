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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 21/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 21/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 maggio

Riunione sostanzialmente debole quella del 21 maggio per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che conclude gli scambi in frazionale calo a 104,4.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del greggio, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 108,54. Primo supporto visto a 102,33. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 100,26.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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