Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 21/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 maggio
Giornata poco mossa per il FTSE Mid Cap, che chiude la giornata del 21 maggio con una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE Mid Cap rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 61.140. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 60.164. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 62.117.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)