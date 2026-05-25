Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 22/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 maggio
Punta con decisione al rialzo la performance del FTSE Mid Cap, con una variazione percentuale dell'1,10%.
L'esame di breve periodo del FTSE Mid Cap classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 61.894 e primo supporto individuato a 60.456. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 63.332.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)