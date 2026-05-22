Milano 17:35
49.511 +0,70%
Nasdaq 20:09
29.604 +0,84%
Dow Jones 20:09
50.717 +0,86%
Londra 17:35
10.466 +0,22%
Francoforte 17:35
24.889 +1,15%

Cambi: euro a 184,791 yen alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 184,791 yen alle 19:30
Euro a 184,791 sullo yen alle 19:30.
Condividi
```