Milano 15:10
49.623 +0,92%
Nasdaq 21-mag
29.357 0,00%
Dow Jones 21-mag
50.286 +0,55%
Londra 15:10
10.486 +0,40%
Francoforte 15:10
24.921 +1,28%

Eurozona: mette il turbo l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: mette il turbo l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
In forte aumento l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che con il suo +1,79% avanza a quota 1.629,93 punti.
Condividi
```