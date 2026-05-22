New York: andamento rialzista per Salesforce

(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , che lievita del 2,21%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Salesforce rispetto all'indice di riferimento.





Il grafico attuale di Salesforce evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 177,5 USD. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 183,1. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 174,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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