New York: andamento sostenuto per Salesforce
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, con una variazione percentuale del 3,47%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salesforce evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Salesforce rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di Salesforce mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 178,9 USD con area di resistenza individuata a quota 186,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 175,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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