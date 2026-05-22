New York: brillante l'andamento di Caterpillar
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gigante delle macchine movimento terra, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,49%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Caterpillar rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di medio periodo di Caterpillar confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 897,8 USD con primo supporto visto a 869,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 850,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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