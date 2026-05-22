New York: ingrana la marcia Ross Stores

(Teleborsa) - Grande giornata per la società del settore retail , che sta mettendo a segno un rialzo del 7,93%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ross Stores evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società retail rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Ross Stores rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 237,5 USD, mentre i supporti sono stimati a 229,7. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 245,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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