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New York: scambi in forte rialzo per Hewlett Packard Enterprise

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in forte rialzo per Hewlett Packard Enterprise
Protagonista la società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 10,51%.
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