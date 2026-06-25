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New York: scambi in forte rialzo per Bio-Techne

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in forte rialzo per Bio-Techne
Brillante rialzo per il produttore di anticorpi e proteine per scopi di ricerca e clinici, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 19,20%.
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