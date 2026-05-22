New York: seduta euforica per Skyworks Solutions

(Teleborsa) - Rialzo per la società attiva nello sviluppo e nella vendita di semiconduttori ad alte prestazioni , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,27%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Skyworks Solutions mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,83%, rispetto a -0,13% dell' indice del basket statunitense ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 82,85 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 75,73. L'equilibrata forza rialzista di Skyworks Solutions è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 89,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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