Skyworks Solutions scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società attiva nello sviluppo e nella vendita di semiconduttori ad alte prestazioni , che soffre con un calo del 5,02%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Skyworks Solutions rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Skyworks Solutions sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 83,25 USD. Possibile una discesa fino al bottom 77,14. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 89,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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