New York: prevalgono le vendite su Skyworks Solutions

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società attiva nello sviluppo e nella vendita di semiconduttori ad alte prestazioni , che esibisce una perdita secca del 6,96% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Skyworks Solutions , che fa peggio del mercato di riferimento.





La tendenza di breve di Skyworks Solutions è in rafforzamento con area di resistenza vista a 68,44 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 63,35. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 73,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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