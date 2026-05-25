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Borsa: Ottima performance per Parigi, in rialzo dell'1,76%

Il CAC40 termina a 8.258,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per Parigi, in rialzo dell'1,76%
Brilla Parigi, in aumento dell'1,76%, chiude a 8.258,26 punti.
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