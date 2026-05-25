Milano
17:35
50.220
+1,43%
Nasdaq
22-mag
29.482
+0,42%
Dow Jones
22-mag
50.580
+0,58%
Londra
22-mag
10.466
0,00%
Francoforte
17:35
25.389
+2,01%
Lunedì 25 Maggio 2026, ore 19.43
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Ottima performance per Parigi, in rialzo dell'1,76%
Borsa: Ottima performance per Parigi, in rialzo dell'1,76%
Il CAC40 termina a 8.258,26 punti
In breve
,
Finanza
25 maggio 2026 - 17.43
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Brilla Parigi, in aumento dell'1,76%, chiude a 8.258,26 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Ottima performance per Parigi, in rialzo del 2,94%
Borsa: Ottima performance per Parigi, in rialzo dell'1,70%
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,09%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,03%)
Argomenti trattati
Parigi
(133)
Titoli e Indici
France Cac 40
+1,76%
Altre notizie
Borsa: Seduta rialzista per Parigi, in guadagno dell'1,08%
Borsa: Frazionale rialzo per Parigi che porta a casa un mediocre +0,44%
Borsa: Frazionale rialzo per Parigi che porta a casa un mediocre +0,53%
Borsa: Frazionale rialzo per Parigi che porta a casa un mediocre +0,35%
Borsa: Giornata positiva per Parigi, in rialzo dello 0,93%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,1%
Guide
Investimenti alternativi: cosa sapere prima di puntare su arte, vino, orologi e beni da collezione
Gli investimenti alternativi sono forme di investimento diverse da quelle tradizionali, cioè diverse da azioni, obbligazioni, conti deposito e fondi comuni più diffusi.
leggi tutto