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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,09%)
Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 8.109,77 punti
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21 maggio 2026 - 09.03
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Appiattita la performance dell'indice di Parigi, che passa di mano con un -0,09%, a quota 8.109,77 in apertura.
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