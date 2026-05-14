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/ Borsa: Avvio in rialzo per Parigi, in progresso dello 0,69%
Borsa: Avvio in rialzo per Parigi, in progresso dello 0,69%
Il CAC40 esordisce a 8.063,17 punti
In breve
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Finanza
14 maggio 2026 - 09.03
Balza in avanti l'indice di Parigi, con un incremento dello 0,69%, a quota 8.063,17 in apertura.
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