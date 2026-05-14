Milano 9:10
49.772 +0,59%
Nasdaq 13-mag
29.367 +1,04%
Dow Jones 13-mag
49.693 -0,14%
Londra 9:10
10.328 +0,03%
24.380 +1,01%

Borsa: Avvio in rialzo per Parigi, in progresso dello 0,69%

Il CAC40 esordisce a 8.063,17 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in rialzo per Parigi, in progresso dello 0,69%
Balza in avanti l'indice di Parigi, con un incremento dello 0,69%, a quota 8.063,17 in apertura.
Condividi
```