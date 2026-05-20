Milano 17:35
49.182 +1,71%
Nasdaq 18:59
29.178 +1,25%
Dow Jones 18:59
49.875 +1,04%
Londra 17:35
10.432 +0,99%
Francoforte 17:35
24.737 +1,38%

Borsa: Ottima performance per Parigi, in rialzo dell'1,70%

Il CAC40 termina a 8.117,42 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per Parigi, in rialzo dell'1,70%
Brilla Parigi, in aumento dell'1,70%, chiude a 8.117,42 punti.
Condividi
```