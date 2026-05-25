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Eurozona: l'EURO STOXX Industrial Goods & Services sale verso 1.665,43 punti

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: l'EURO STOXX Industrial Goods & Services sale verso 1.665,43 punti
Balzo dell'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua la giornata a 1.657,19 punti.
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