Francoforte: andamento negativo per Leg Immobilien
(Teleborsa) - Rosso per Leg Immobilien, che sta segnando un calo dell'1,98%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Leg Immobilien rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Leg Immobilien suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 55,62 Euro con tetto rappresentato dall'area 58,37. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 54,18.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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