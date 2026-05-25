Piazza Affari: risultato positivo per Philogen

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche , che lievita del 2,20%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Philogen rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Philogen mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 23,5 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 22,65. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 24,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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